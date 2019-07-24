Максим Дадашев помер: що трапилося з російським боксером

Спортивний світ приголомшений — російський боксер Максим Дадашев помер у США в результаті травм, отриманих під час бою, який відбувся у ніч на 20 липня.

Максим Дадашев sb.by

Нагадаємо, що в 11-му раунді поєдинку за звання обов'язкового претендента на пояс IBF у суперлегкій вазі з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва, але встояв на ногах. Матіас пішов добивати суперника, однак нокаутувати не зумів, оскільки кут росіянина зупинив поєдинок. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім у боксера почалася блювота і парамедики на ношах доставили його в швидку.

У кареті швидкої Дадашев знепритомнів, а вже в лікарні медики виявили у нього набряк мозку і вирішили провести операцію. Йому зробили трепанацію черепа. Однак спортсмен і надалі перебував у критичному стані.

Максим Дадашев — 28-річний російський боксер. Він тричі ставав призером чемпіонатів Росії в аматорському боксі. Професійну кар'єру розпочав у 2016 році, і поразка проти Матіаса стала для нього першою на профі-рингу. У 13 поєдинках, проведених до цього, він незмінно виходив переможцем (11 нокаутів). Російський учасник Європейських ігор 2015 року, майстер спорту Росії міжнародного класу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники команди боксера назвали причину смерті Максима Дадашева.

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