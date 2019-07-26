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Максим Дадашев помер: Росія ініціює міжнародний скандал

16.9т Читати матеріал російською

Федерація боксу Росія (ФБР) має намір подати в суд на організаторів бою трагічно загиблого Максима Дадашева.

За словами президента організації Умара Кремльова, вони вже подали запит ло комітета, який давав дозвіл на проведення вечора боксу.

"Ми відправили лист в Атлетичну комісію штату Меріленд з претензією, і щоб вони дали інформацію про готовність до бою. І потім ми будемо готувати судовий позов до організаторів бою. Будемо розбиратися", – цитує функціонера РІА "Новости".

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Максим Дадашев

Максим Дадашев

Крім того, він озвучив список претензій до американської сторони. "1. Не перевірена справжність медичних документів. 2. Не надано першу медичну допомогу на рингу. 3. Не було спеціальних медичних нош близько рингу. Внаслідок чого Дадашев від рингу до виходу йшов сам, що неприпустимо за правилами міжнародних боксерських організацій", – підкреслив Кремльов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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H Ya
H Ya
В Гринпис уже звонили? Они жывотными занимаются.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Скоро российские боксёры будут выезжать зарубеж со своими носилками,выносить на ринг своих бойцов и уносить после боя при любых раскладах уставшие и побитые тела.В общем,перепишут все правила бокса.Парня жаль,но это бокс- жёсткий вид спорта и,зачастую,с непредсказуемыми последствиями.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Жаль парня, не узнал жизнь как следует и помер. Бедолага.
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H Ya
H Ya
Цимельман Филя, пашло Н А Х У Й русожывотное. Тем более с украинского сайта, ты мразь обрфафлённая.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
H Ya,1 Пшел  Н А Х У Й c pань паpнокопытная
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