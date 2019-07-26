Максим Дадашев помер: Росія ініціює міжнародний скандал

Федерація боксу Росія (ФБР) має намір подати в суд на організаторів бою трагічно загиблого Максима Дадашева.

За словами президента організації Умара Кремльова, вони вже подали запит ло комітета, який давав дозвіл на проведення вечора боксу.

"Ми відправили лист в Атлетичну комісію штату Меріленд з претензією, і щоб вони дали інформацію про готовність до бою. І потім ми будемо готувати судовий позов до організаторів бою. Будемо розбиратися", – цитує функціонера РІА "Новости".

Максим Дадашев

Крім того, він озвучив список претензій до американської сторони. "1. Не перевірена справжність медичних документів. 2. Не надано першу медичну допомогу на рингу. 3. Не було спеціальних медичних нош близько рингу. Внаслідок чого Дадашев від рингу до виходу йшов сам, що неприпустимо за правилами міжнародних боксерських організацій", – підкреслив Кремльов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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