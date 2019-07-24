Максим Дадашев помер: опубліковано відео останніх хвилин життя російського боксера

Російський боксер Максим Дадашев помер напередодні у США після того, як зазнав поразки технічним нокаутом від Сабріеля Матіаса.

Уродженець Санкт-Петербурга помер у віці 28 років у госпіталі американського Меріленда, не приходячи до тями, після того, як переніс трепанацію черепа.

Instagram Максима Дадашева

Дадашев начисто програвав поєдинок пуерториканському легковаговику, а починаючи з 8 раунду практично не відповідав на удари опонента. Після 11-го раунду наставник росіянина Бадді Макгірт відмовився від продовження бою, а рефері зарахував Максиму першу поразку в кар'єрі.

Одразу після цього росіянин недовго пробув у своєму кутку, після чого за допомогою секундантів зміг дійти до кінця залу, де йому стало зле і його занудило.

Дадашева поклали на каталку і повезли до роздягальні, де він втратив свідомість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик присвятив пам'яті Максима Дадашева зворушливий вірш. А інший наш чемпіон Василь Ломаченко зізнався, що відчув шок, дізнавшись про смерть колеги.

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