Максим Дадашев помер: опубліковано відео останніх хвилин життя російського боксера

Російський боксер Максим Дадашев помер напередодні у США після того, як зазнав поразки технічним нокаутом від Сабріеля Матіаса.
Уродженець Санкт-Петербурга помер у віці 28 років у госпіталі американського Меріленда, не приходячи до тями, після того, як переніс трепанацію черепа.
Instagram Максима Дадашева
Дадашев начисто програвав поєдинок пуерториканському легковаговику, а починаючи з 8 раунду практично не відповідав на удари опонента. Після 11-го раунду наставник росіянина Бадді Макгірт відмовився від продовження бою, а рефері зарахував Максиму першу поразку в кар'єрі.
Одразу після цього росіянин недовго пробув у своєму кутку, після чого за допомогою секундантів зміг дійти до кінця залу, де йому стало зле і його занудило.
Дадашева поклали на каталку і повезли до роздягальні, де він втратив свідомість.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик присвятив пам'яті Максима Дадашева зворушливий вірш. А інший наш чемпіон Василь Ломаченко зізнався, що відчув шок, дізнавшись про смерть колеги.
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