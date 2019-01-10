МакГрегор поб'ється з боксером, який став в Україні чемпіоном світу

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор має намір повернутися на боксерський ринг.

Ірландський екс-чемпіон UFC, який в минулому році програв легендарному Флойду Мейвезеру в "бою століття", веде переговори з іншим прославленим американцем – Полом Малін'яджі. 38-річний боксер, який виграв у квітні 2012-го чемпіонський пояс WBA в напівсередній вазі на "Донбас Арені", заявив про свою готовність битися з МакГрегором, пише tofight.ru.

Мейвезер - МакГрегор

БІЙ МАЛІН'ЯДЖІ – СЕНЧЕНКО

Переговори між сторонами знаходяться в активній фазі і, найімовірніше, завершаться підписанням контракту. При цьому про дату проведення бою МакГрегор – Малін'яджі поки нічого невідомо.

Нагадаємо, в своєму останньому поєдинку в UFC Конор МакГрегор програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсував проведення реваншу МакГрегор – Нурмагомедов в 2019 році.