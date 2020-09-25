МакГрегор оголосив про бій із Пакьяо
Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор оголосив про те, що проведе бій із легендарним боксером Менні Пакьяо.
Про це ірландець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. За його словами, він буде гордий вийти на ринг проти чемпіона світу у восьми вагових категоріях, згадавши про поєдинок проти американця Флойда Мейвезера.
"Я дуже старався, щоб у мене був сезон. Пропонував безліч супротивників, безліч дат. А потім сталася пандемія, і заговорили про те, що мені знову доведеться чекати на глядачів, тому я відійшов від ситуації. На той момент я і так досить довго чекав. Що було, то було – наплювати. Тепер я боксуватиму з Менні Пакьяо на Близькому Сході. Для мене буде справжньою честю зустрітися з двома найбільш великими боксерами сучасності", – написав Конор.
Нагадаємо, в серпні 2017 року Конор МакГрегор побився з Флойдом Мейвезером в одному з найкасовіших боїв в історії боксу. Американець переміг зірку UFC технічним нокаутом у 10-му раунді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор був заарештований на Корсиці за непристойну поведінку.