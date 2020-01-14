МакГрегор кинув зухвалий виклик легенді боксу

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор заявив про переговори його представників з філіппінцем Менні Пакьяо з приводу організації бою між ними.

"По правді кажучи, ми говорили про бій між мною та Менні. Ми зробили пропозицію, але нам сказали, що час ще не настав. Шанси, що поєдинок відбудеться, досить високі", – заявив МакГрегор в інтерв'ю агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Він також зізнався у своїй любові до боксу та бажанні виграти чемпіонський пояс.

"Я міг би боксувати з Полом Маліньяджі, але легко його нокаутую, тому це нецікаво. Я ще буду боксувати, я люблю цю справу. Я дуже здібний у цьому, тому завоюю чемпіонський пояс", – додав ірландець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, свій наступний бій Конор МакГрегор проведе проти Дональда "Ковбоя" Серроне в суботу, 18 січня.

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