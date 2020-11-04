Майкі Гарсія про поразку Ломаченка: я не побачив тієї впевненості, яка була раніше

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія розповів, що ще на зважуванні зрозумів, що Теофімо Лопес переможе Василя Ломаченка.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SNOWQUEENLA американський боксер заявив, що українець виглядав не таким упевненим в собі, як це було раніше. Що стосується Лопеса, то Гарсія вважає його природженим легковаговиком.

"Це був відмінний бій. Прямо перед поєдинком я дивився зважування. Мені сподобалося, наскільки Лопес був упевнений в собі. Він справжній легковаговик, це його дивізіон. Що стосується Ломаченка, то я не побачив тієї впевненості, яка була у нього перед попередніми поєдинками. Він був сфокусований, але не впевнений в собі. Я подивився, з ким він бився до цього. Так, у нього відмінна робота ніг, він добре використовує кути. Але навіть у поєдинках проти другосортних і третьосортних боксерів він пропускав багато ударів і заробляв багато синців", – розповів американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко зазнав сенсаційної поразки в бою з Лопесом і не став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.