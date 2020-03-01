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1 березня • оновлено в 10:49
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Майкі Гарсія з нокдауном переміг Джессі Варгаса та став "діамантовим" чемпіоном WBC

2.7т
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Американський боксер Майкі Гарсія (40-1, 30 KO) здолав співвітчизника Джессі Варгаса (29-3-2, 11 KO) в бою за вакантний титул "діамантового" чемпіона WBC в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

12-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів 114-113, 116-111 і 116-111 на користь фаворита.

Гарсія володів тотальною перевагою і в 5-му раунді відправив опонента в нокдаун.

Гарсія – Варгас

Гарсія – Варгас

Гарсія – Варгас

Гарсія – Варгас

Гарсія – Варгас

Гарсія – Варгас

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Берiнчик після бою влаштував "розбірки" з Ломаченком

Нагадаємо, що чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) хотів провести об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Майкі Гарсії.

У Майкі мали б залишатися два пояси (IBF і WBC), але в жовтні американець відмовився від пояса IBF заради поєдинку з чемпіоном IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом.

Ломаченко втратив можливість провести бій за абсолютне чемпіонство, але, як і раніше, Гарсія залишається найбажанішим суперником для українця, оскільки володіє титулом WBC.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Майкі Гарсія
Місце
США
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