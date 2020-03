Американський боксер Майкі Гарсія (40-1, 30 KO) здолав співвітчизника Джессі Варгаса (29-3-2, 11 KO) в бою за вакантний титул "діамантового" чемпіона WBC в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

12-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів 114-113, 116-111 і 116-111 на користь фаворита.

Гарсія володів тотальною перевагою і в 5-му раунді відправив опонента в нокдаун.

Mikey Garcia puts Jessie Vargas down in the 5th 🥊 🇺🇸 #GarciaVargas pic.twitter.com/SfkuGuZuMQ