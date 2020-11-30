Майк Тайсон зізнався, що курив марихуану перед боєм з Роєм Джонсом

Майк Тайсон заявив, що курив марихуану перед боєм з іншим легендарним боксером Роєм Джонсом-молодшим.

Як повідомляє видання The Sun, обидва ветерана здали полегшений тест на наркотики, який не визначає наявність канабісу в крові. "Залізний Майк" зізнався, що не може відмовитися від цієї залежності.

"Послухайте, я не можу не курити. Я курив під час поєдинків. Мені необхідно це робити. Вибачте. Я роблю це кожен день, і так було завжди", – сказав Тайсон.

Американець також заявив, що не збирається зупинятися на бою з Джонсом і не планує знову завершувати кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, супербій двох легенд боксу несподівано закінчився внічию. Пізніше було опубліковано статистику ударів.