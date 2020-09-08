Майк Тайсон включив Ломаченка до списку улюблених боксерів сучасності

Михайло Морозов Бокс 17:43, 8.09.2020

Легендарний Майк Тайсон назвав своїх улюблених боксерів сучасності, включивши в особистий рейтинг українця Василя Ломаченка.

На Instagram-сторінці ESPNRingside з'явився список із семи боксерів, за якими пильно стежить Залізний Майк. Першим у ньому вказано ім'я нашого співвітчизника. Крім Ломаченка до рейтингу Тайсона потрапили Девін Хейні, Шакур Стівенсон, Джервонта Девіс, Еррол Спенс, Теренс Кроуфорд і Раян Гарсія.

Тайсон склав список з улюблених боксерів сучасності
Instagram ESPNRingside

Нагадаємо, що раніше легендарний американець оголосив про повернення у ринг. Він має провести виставковий бій проти Рея Джонса-молодшого. Спочатку їхній поєдинок мав відбутися 12 вересня, але з фінансових міркувань його було перенесено на 28 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон зізнався, що вважає Ломаченка найкращим боксером на планеті.

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