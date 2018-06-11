Вбив його: легендарний Тайсон відзначився мерзенною витівкою

Легенда боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон відзначився під час прес-конференції з нагоди прийняття нових членів до Міжнародної зали боксерської слави.

"Залізний Майк" хлюпнув водою в свого колишнього промоутера Дона Кінга.

За словами Тайсона, Кінг убив його, як боксера.

"Він доторкнувся до мене, поплескав мене по плечу. Він каже, що він нібито мій друг, але насправді це все порожні балачки... Сьогодні я відпустив цю ситуацію", - наводить слова Тайсона Vringe.com.

Майк Тайсон один з найвідоміших боксерів-важковаговиків. Американець був олімпійським чемпіоном серед юніорів, абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі серед професіоналів, лідером рейтингу Р4Р (незалежно від вагової категорії) і завжди відрізнявся своїми скандальними витівками як на рингу, так і за його межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталія Кличка прийняли до Міжнародної зали боксерської слави.