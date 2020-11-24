Майк Тайсон розповів, як схуд на 45 кг перед поверненням у бокс

Легендарний боксер Майк Тайсон заявив, що скинув понад 45 кг перед поверненням на ринг завдяки підтримці та мотивації своєї дружини Лакії Спайсер.

Як повідомляє видання eonline.com, в ефірі програми "Доброго ранку, Америка" "Залізний Майк" розповів, що для цього йому довелося стати веганом і розпочати активні заняття на біговій доріжці. Під час інтерв'ю Тайсон не стримався і вирішив похвалитися своїми м'язами перед глядачами.

"Я став веганом. Моя дружина сказала мені займатися на біговій доріжці. Спочатку я проводив на ній 15 хвилин, а в кінці моє тренування тривало вже дві години. Повернути свою форму було дуже важко, оскільки мені потрібно було скинути 100 фунтів (45,4 кг – Ред.). Але я звик до таких навантажень ще під час професійної кар'єри", – заявив американець.

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