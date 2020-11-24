Майк Тайсон розповів, як схуд на 45 кг перед поверненням у бокс

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
3,7 т.
Майк Тайсон

Легендарний боксер Майк Тайсон заявив, що скинув понад 45 кг перед поверненням на ринг завдяки підтримці та мотивації своєї дружини Лакії Спайсер.

Як повідомляє видання eonline.com, в ефірі програми "Доброго ранку, Америка" "Залізний Майк" розповів, що для цього йому довелося стати веганом і розпочати активні заняття на біговій доріжці. Під час інтерв'ю Тайсон не стримався і вирішив похвалитися своїми м'язами перед глядачами.

"Я став веганом. Моя дружина сказала мені займатися на біговій доріжці. Спочатку я проводив на ній 15 хвилин, а в кінці моє тренування тривало вже дві години. Повернути свою форму було дуже важко, оскільки мені потрібно було скинути 100 фунтів (45,4 кг – Ред.). Але я звик до таких навантажень ще під час професійної кар'єри", – заявив американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, його поєдинок проти Роя Джонса-молодшого відбудеться в суботу, 28 листопада. Букмекери назвали фаворита бою двох легенд.

Рой ДжонсМайк Тайсон