Майк Тайсон – Рой Джонс: опубліковано найкращі моменти бою на відео

Легендарний Майк Тайсон повернувся в бокс після 15-річної перерви, щоб провести поєдинок з ексчемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом.

Зустріч 54-річного Тайсона і 51-річного Джонса відбулася в Лос-Анджелесі й завершилася внічию. Суддівська колегія, яка була зібрана з відомих боксерів минулих років, не наважилася віддавати титул WBC Frontline Battle Beltс комусь одному.

Усі вісім двохвилинних раундів минули в захопливій боротьбі, яка ніяк не нагадувала виставкову бійку підстаркуватих чоловіків. Залізний Майк агресивно атакував і заслужено напрацював на однозначну перемогу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі моменти бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон отримав за вихід на ринг близько 10 мільйонів доларів, а його опонент – близько 3 мільйонів. Ці цифри не містили відсотка від продажу платних трансляцій за системою PPV (pay-per-view).