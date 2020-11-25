Майк Тайсон – Рой Джонс: названо гонорари боксерів

Гонорар Майка Тайсона більш ніж у три рази перевищить заробіток Роя Джонса-молодшого за виставковий поєдинок, який відбудеться в суботу, 28 листопада.

Як повідомив журналіст видання Yahoo! Sports Кевін Айоле на своїй сторінці в Twitter, "Залізний Майк" отримає за вихід на ринг близько 10 мільйонів доларів, а його опонент – близько 3 мільйонів. Ці цифри не враховують відсоток від продажу платних трансляцій за системою PPV (pay-per- view).

Названо гонорари Тайсона і Джонса за виставковий бій Twitter Кевіна айолі

Бій між двома легендами боксу пройде в незвичайному форматі – вісім раундів по дві хвилини. Суддями на поєдинку будуть три ексчемпіони світу: Чед Доусон, Вінні Пацієнца та Крісті Мартін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон розповів, як схуд на 45 кг перед поверненням у бокс.