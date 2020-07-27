Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Легендарні американські боксери Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший оголосили про повернення на ринг.

12 вересня в Лос-Анджелесі колишні чемпіони світу проведуть 8-раундовий виставковий поєдинок. При цьому поки невідомо, в якій ваговій категорії поб'ються американці.

Букмекери вже почали приймати ставки на бій. Фаворитом вважається Залізний Майк, ставки на якого приймаються з коефіцієнтом 1,71. Показники ж на успіх Джонса досягають рівня 2,05.

Ставки на бій Майк Тайсон – Рой Джонс Скріншот

Відзначимо, що 54-річний Тайсон не виходив на ринг 15 років. Він боксував з 1985-го по 2005-й рік. За цей час він провів 58 боїв, в яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом), був абсолютним чемпіон світу у суперважкій вазі.

У свою чергу 51-річний Рой Джонс провів в профі 75 боїв з 1989-го по 2018-й рік. В його активі 66 перемог, 47 з яких були здобуті достроково. Американець був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американка Сен'єса Естрада стала автором найшвидшого нокауту в історії боксу, побивши суперницю за сім секунд.