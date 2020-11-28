Майк Тайсон – Рой Джонс: букмекери змінили коефіцієнти перед боєм

Легендарний американський боксер Майк Тайсон, як і раніше є фаворитом в бою проти Роя Джонса, однак букмекерські контори змінили коефіцієнти на результат зустрічі.

Якщо раніше на перемогу Залізного Майка можна було поставити з показником 1,71, то тепер його успіх оцінюється на середньому рівні 1,56. Цифри у Джонса також змінилися і досягають рівня 2,80 (було 2,05).

Нічия в поєдинку малоймовірна: 9,85.

Тайсон – Джонс: прогноз букмекерів

Як повідомляв OBOZREVATEL, орієнтовний час початку поєдинку на арені Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесі – 6 ранку неділі, 29 листопада. Час київський. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Майк Тайсон – Рой Джонс.

Також був опублікований список телеканалів, які покажуть цю зустріч