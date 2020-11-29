Легендарний Майк Тайсон повернувся у бокс і побився з ексчемпіоном світу

Легендарний американський боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) після 15-річної перерви повернувся в ринг, і провiв бiй з колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом (66-9, 47 КО), який отримав в 2015 році російське громадянство.

8-раундовий бій за титул WBC Frontline Battle Beltс відбувся на арені Staples Center в Лос-Анджелесі. Суддівська колегія, що складається із зірок боксу минулих років, нарахувала нічию.

Рой Джонс і Майк Тайсон після бою Кадр з відео

З огляду на вік спортсменів кожен раунд тривав по 2 хвилини.

Тайсон з перших секунд захопив центр рингу, перевіряючи джебами корпус Джонса. Залізний Майк демонстрував відмінну швидкість, яка зовсім не відповідала його похилому віку.

Другий раунд почався з клінчів. Тайсон і раніше працював в центрі рингу, тримаючи опонента джебом на дистанції. Як тільки Рой Джонс починав клинчувати, Тайсон бив його по печінці. Під кінець у Майка пройшла відмінна двійка голова-корпус.

З функціональної підготовки Тайсон перевершував опонента, змушуючи свого земляка здебільшого проводити в захисті. Клінчів ставало все більше.

У п'ятому раунді Джонс спробував активізуватися, але відразу отримав "відповідь". Тайсон насідав, намагаючись дістати бічними ударами.

У четвертій двохвилинці два найпотужніших удару в живіт від Тайсона змусили Джонса важко дихати, але американець російського походження не здавався, намагаючись атакувати в стрибку.

Заключні раунди нітрохи не поступалися в швидкості. Кілька разів Майк затискав опонента в кут, працюючи по ньому, як по боксерській груші.

У 8-му раунді два "дідуся" стали показувати шоу, виконуючи танці і кривляючись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році Роя Джонса жорстоко побили, нокаутувавши в його першому ж бою за Росію.