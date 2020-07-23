Майк Тайсон повернувся в бокс заради бою з російським американцем

Максим Іншаков Бокс 20:45, 23.07.2020 Оновлено: 21:01, 23.07.2020

Легендарний американський боксер Майк Тайсон проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу з боксу в п'яти вагових категоріях Роя Джонса, який отримав у 2015 році російське громадянство.

Анонс 8-раундового бою, який пройде 12 вересня в Лос-Анджелесі, на своїй сторінці в Instagram опублікував 51-річний Джонс.

"Я щасливий, що цей бій між мною і Майком Тайсоном відбудеться. Я завжди був готовий і буду готовий цього разу. Я хочу, щоб усі мої фанати підтримали мене і налаштувалися. Це буде епічно", – написав Джонс.

Рой Джонс проведе бій проти Майка Тайсона
Instagram Роя Джонса

У 2015 році Роя Джонса жорстоко побили, нокаутувавши в його першому ж бою за Росію.

У 2017-му Джонс привітав президента РФ Володимира Путіна з 65-річчям і заявив, що він росіянин.

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