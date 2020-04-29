Майк Тайсон під кайфом побив сімох повій

Легендарний американський боксер Майк Тайсон описав найгірший момент у своєму житті.

Майк Тайсон

"Я лежав на ліжку в готельному номері. Завжди намагався зробити так, щоб я залишався не один: поруч повинна бути хоча б повія, хоча б собака. Я лежу в номері, зі мною сім жінок, трохи морфіну, зі мною мій кокаїн, мої таблетки для потенції, моя марихуана, мій Hennessy. Це була нижча точка в моєму житті, тому що на мене напала параноя, я думав, що ці жінки хочуть пограбувати мене, хочуть підставити. Я почав бити їх. Все було як в темряві, але у мого вчинку була мета. Я більше не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі", - наводить слова Тайсона The Sun.

За слова боксера, він дуже радий, що вижив.

"Дивно, що моє серце не розірвалося на частини. Більше ніякого кокаїну. З тих пір – ніякого кокаїну", – заявив Залізний Майк.

Раніше Тайсон зізнався, що за часів молодості не міг контролювати своє лібідо і влаштовував оргії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон в новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.