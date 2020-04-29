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30 квітня • оновлено в 00:01
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Майк Тайсон під кайфом побив сімох повій

3.7т
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон описав найгірший момент у своєму житті.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

"Я лежав на ліжку в готельному номері. Завжди намагався зробити так, щоб я залишався не один: поруч повинна бути хоча б повія, хоча б собака. Я лежу в номері, зі мною сім жінок, трохи морфіну, зі мною мій кокаїн, мої таблетки для потенції, моя марихуана, мій Hennessy. Це була нижча точка в моєму житті, тому що на мене напала параноя, я думав, що ці жінки хочуть пограбувати мене, хочуть підставити. Я почав бити їх. Все було як в темряві, але у мого вчинку була мета. Я більше не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі", - наводить слова Тайсона The Sun.

За слова боксера, він дуже радий, що вижив.

"Дивно, що моє серце не розірвалося на частини. Більше ніякого кокаїну. З тих пір – ніякого кокаїну", – заявив Залізний Майк.

Раніше Тайсон зізнався, що за часів молодості не міг контролювати своє лібідо і влаштовував оргії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон в новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Майк Тайсон
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N Y
N Y
В период депрессии Тайсон ощутил себя украинцем и почувствовал сильное желание ехать на работу в Польшу. Виагра виновата во всем...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кокс ничто,марафет-все?
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Roma Roma
Roma Roma
Сташинский Богдан, тебе что скучно? Ну в каждую дырку лезешь!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
обоз пропогандирует наркоту? или как понимать сие письмо
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