Майк Тайсон нокаутував Емінема і похвалився відео

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон у новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

"Здорово провів час, відправивши в нокаут Емінема в його новому кліпі. Те, що ви з Доктором Дре все ще робите великі справи, дійсно надихає", – похвалився уривком із відео 53-річний Тайсон.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx - Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон зізнався, що одного разу, повернувшись додому, виявив дружину в ліжку з Бредом Піттом. Подружжя в той момент перебувало в процесі розлучення, але іноді зустрічалося. Це сталося в кінці 80-х, Тайсон і Робін Гівенс перебували в процесі розлучення, але регулярно зустрічалися і були близькі.

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