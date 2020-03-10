Головна Новини
10 березня • оновлено в 22:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Майк Тайсон нокаутував Емінема і похвалився відео

3.3т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон у новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

"Здорово провів час, відправивши в нокаут Емінема в його новому кліпі. Те, що ви з Доктором Дре все ще робите великі справи, дійсно надихає", – похвалився уривком із відео 53-річний Тайсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон зізнався, що одного разу, повернувшись додому, виявив дружину в ліжку з Бредом Піттом. Подружжя в той момент перебувало в процесі розлучення, але іноді зустрічалося. Це сталося в кінці 80-х, Тайсон і Робін Гівенс перебували в процесі розлучення, але регулярно зустрічалися і були близькі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Майк Тайсон Емінем
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Вашингтон Уизардз
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 115,5 очков Вашингтона
1.93 Сделать ставку
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку