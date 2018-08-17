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Майбутнє туманне: у Гассієва виникли серйозні проблеми після поразки від Усика

13.9тЧитати новину російською

Російський боксер Мурат Гассієв, який зазнав розгромної поразки від Олександра Усика у фіналі Всесвітньої суперсерії (WBSS), буде змушений перенести операцію. За словами одного з промоутерів спортсмена Леона Маргулеса, екс-суперник українського чемпіона отримав серйозну травму.

"Гассієву може знадобитися операція. У нього травма лівого плеча. Ми поки не говорили про його майбутнє. Як тільки Мурат оговтається від травм, ми обговоримо ситуацію", - наводить слова менеджера Гассіева ТАСС. Він також додав, що хірургічне втручання буде зроблено в Німеччині.

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Гассієв висловився про реванш з Усиком

Нагадаємо, Мурат Гассфєв програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів. Два арбітри віддали українцю перемогу з рахунком 119:109, а ще один віддав нашому чемпіону всі 12 раундів - 120:108.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома ймовірна дата бою Олександра Усика з британцем Тоні Белью.

Особи
Мурат ГассієвОлександр Усик
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Кихот Дон
Кихот Дон
Мурат выздоравливай и отправляй всех в нокаут , кроме Украинцев)))
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