"Люди! Ми сходимо з розуму!" Усик різко звернувся до українцiв через "маячню" з дебатами

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) закликав українців менше піддаватися впливу телебачення.

"За останній місяць бій Ломаченко - Кролла це краще, що можна було подивитися по телевізору. Тому що по телевізору зараз показують саму жесть. Хоч я і не дивлюся його, але на базі, де тренуюся, я постійно чую розмови. Люди спілкуються про те, що показують по телевізору - про дебати. Той сказав то. Той обізвав того. Люди! Ми сходимо з розуму! Що відбувається? Ми обзиваємо один одного! Ми звинувачуємо один одного! Ми брешемо одне одному і все інше. Хтось хоче щось змiнювати, хтось не хоче змiнювати. Люди! Все залежить тільки від вас! Якщо ви щось хочете змінити в своєму житті, просто берете і змiнюєте", - заявив Усик в своєму відеозверненні.

Олександр впевнений, що кожен повинен розуміти, що він творець свого життя і ніхто за нього це не зробить.

"Я прошу людей перестати дивитися цю маячню, яку нам показують. Яку ми дивимося, і яку ми додумуємо. Серйозно, це жесть. Досить дивитися цей ящик, який дістає мізки з нашої голови і перетворює їх в незрозумілу субстанцію, непридатну до використання в майбутньому. Той, хто вирішив собі щось в житті, повинен просто це робити мовчки, нікого не закликаючи або примушуючи до чогось", - підсумував наш прославлений боксер.

Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе проти камерунця Карлоса Такама 25 травня в Меріленді.

Букмекери вже опублікували котирування на цей поєдинок.

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