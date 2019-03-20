Луческу наїхав на Лобановського і поплатився

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу обурився 6-м місцем Валерія Лобановського у рейтингу найкращих тренерів клубів від France Football. У топ-10 Луческу посів 41-й рядок, Ковач — 43-й.

Мірча Луческу

"У цьому списку є кілька тренерів зі Східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже у нього абсолютно не було жодних результатів поза межами України. Очолювати цей рейтинг має Ковач. Якщо ви зазирнете на інші сайти, наприклад сайт УЄФА, то побачите, що я посідаю друге місце за трофеями", — заявив румун в інтерв'ю місцевій газеті Telekomsport.ro.

Одне з провідних спортивних видань Румунії, Gazeta Sporturilor, негайно вийшло з публікацією у вiдповiдь, в якій визнало, що в ОАЕ і Кувейті Лобановський дійсно не здобув лаврів. Однак при цьому нагадало Луческу, що Лобановський виграв два Кубки Кубків і один Суперкубок Європи, привів збірну СРСР до "срібла" Євро-1988 і виховав трьох володарів "Золотого м'яча" — Блохіна, Бєланова і Шевченка, повідомляє "Сегодня".

"5 причин, через які тренер, якого критикував Луческу, заслуговує на місце в топ-10", — так назвала свою статтю Gazeta Sporturilor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський посів третє місце у рейтингу топ-12 кращих тренерів, яким так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів.

Список склало авторитетне британське видання FourFourTwo.

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