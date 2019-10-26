Чемпіон Європи з боксу жахливим нокаутом програв титул

Чемпіон Європи за версією EBU у важкій вазі (до 90,7 кг) бельгієць Ів Енгабу (20-1, 14 KO) програв нокаутом представнику Великобританії Лоуренсу Околi (14-0, 11 KO).

Околi (ліворуч) - Енгабу

Енгабу з перших хвилин захопив ініціативу і намагався працювати першим номером, однак викидав дуже мало ударів. Околi часто пробивав назустріч, і не гребував при кожній нагоді клинчувати

Околi (праворуч) - Енгабу

У 7-му раунді британець при виході з клінчу дістав Енгабу потужним правим боковим. У бельгійця відразу підкосилися ноги, він почав "танцювати", на що моментально відреагував рефері.

Околi - Енгабу

Лоуренс Околi

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні уродженець Новоселиці (місто в Чернівецькій області) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успішно захистив титул інтернаціонального чемпіона IBF в напівсередній вазі.

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