Лопес зробив новий випад на адресу Ломаченка, пообіцявши відбити українцю голову

Олександр Чеканов Бокс 20:00, 13.04.2020

Американський боксер Телофімо Лопес зізнався, що відчуває особисту неприязнь до свого майбутнього суперника Василя Ломаченка.

За словами чемпіона Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі, він збирається нокаутувати українця в бою за звання кращого в дивізіоні.

Теофімо Лопес

"Збираюся отримати задоволення від того, що вирубаю його. І у мене не буде ні найменшого жалю з цього приводу. Це особисте. Мені просто не подобається Ломаченко. Не можу дочекатися того дня, коли відіб'ю йому голову. Є люди, які дратують мене одним лише своєю присутністю в одній кімнаті зі мною. Я бачив, як він ставиться до інших людей. І подумав щось на кшталт: "Хочу особисто йому вмазати", – цитує Лопеса BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес назвав слабкість суперників Василя Ломаченка головною причиною вражаючою переможної серії українського боксера.

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