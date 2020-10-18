Лопес зізнався, що сказав Ломаченку після бою

Максим Іншаков Бокс 10:59, 18.10.2020 Оновлено: 11:09, 18.10.2020

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) після бою підійшов до Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) і вибачився перед ним.

Також Лопес подякував за роботу Анатолію Ломаченку, сказавши йому, що це був відмінний бій.

"Я підійшов до Ломи і сказав йому: "Вибач. Загалом, вибач, але справу зроблено", – зізнався Лопес на пресконференції.

За словами американця, одразу після гонгу він розумів, що виграв бій.

"Але українець тільки сміявся. Люди говорили, що він – номер один pound-for-pound, але я перебоксував його", – заявив Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса, який відбувся на арені MGM Grand, завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден із рішенням суддів.

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