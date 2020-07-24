Лопес: я снідаю такими старими, як Ломаченко

Американський боксер Теофімо Лопес відповів Василю Ломаченку, який сказав йому повертатися в зал і готуватися до бою.

"Ломаченко навіть не знає англійську мову. Він може сказати тільки "привіт", "так", "дякую", "дуже сильно". Мені здається, що коли я наїжджаю на Девіна Хейні, Ломаченка, Хосе Раміреса та інших, то вони просто не знають, як гідно мені відповісти. Ломаченко сказав мені: "Хлопче, повертайся в зал. Готовий провести бій навіть у тебе надворі". Це трохи сумно, адже можна було придумати щось краще. Наприклад: "Я чмокну тебе в лоб, хлопче". Так було б краще. У будь-якому випадку, я снідаю такими старими, як Ломаченко", – заявив Лопес в інтерв'ю на YouTube-каналі Fighthype.

Нагадаємо, що раніше американець зняв відео біля арени "Медісон-сквер-гарден", на якій 30 травня мав пройти його бій проти Василя, і сказав українцеві принести туди свої пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум оголосив нову дату бою Ломаченка і Лопеса.