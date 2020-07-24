МоваЯзык

Топтеми:

Лопес: я снідаю такими старими, як Ломаченко

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,7 т.
Теофімо Лопес заявив, що снідає такими старими, як Ломаченко

Теофімо Лопес заявив, що снідає такими старими, як Ломаченко.

Американський боксер Теофімо Лопес відповів Василю Ломаченку, який сказав йому повертатися в зал і готуватися до бою.

"Ломаченко навіть не знає англійську мову. Він може сказати тільки "привіт", "так", "дякую", "дуже сильно". Мені здається, що коли я наїжджаю на Девіна Хейні, Ломаченка, Хосе Раміреса та інших, то вони просто не знають, як гідно мені відповісти. Ломаченко сказав мені: "Хлопче, повертайся в зал. Готовий провести бій навіть у тебе надворі". Це трохи сумно, адже можна було придумати щось краще. Наприклад: "Я чмокну тебе в лоб, хлопче". Так було б краще. У будь-якому випадку, я снідаю такими старими, як Ломаченко", – заявив Лопес в інтерв'ю на YouTube-каналі Fighthype.

Нагадаємо, що раніше американець зняв відео біля арени "Медісон-сквер-гарден", на якій 30 травня мав пройти його бій проти Василя, і сказав українцеві принести туди свої пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум оголосив нову дату бою Ломаченка і Лопеса.

Ломаченко - ЛопесВасиль ЛомаченкоТеофімо Лопес
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Бокс