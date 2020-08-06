Лопес висловився про зрив бою з Ломаченком

Михайло Морозов Бокс 10:21, 6.08.2020

Теофімо Лопес заявив, що його поєдинок проти Василя Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відбудеться.

"Цей бій відбудеться. Такі речі іноді займають більше часу, ніж хотілося б, але саме тому вони і називаються "переговорами". Придурки", – написав Лопес на своїй сторінці в Twitter.

Лопес заявив, що бій з Ломаченком відбудеться
Twitter Теофімо Лопеса

Нагадаємо, що поєдинок Лопеса та Ломаченка опинився під загрозою зриву після того, як американець нібито відмовився від запропонованого йому гонорару в розмірі 1,2 мільйона доларів. Пізніше цю ситуацію прокоментували промоутери Едді Хірн і Боб Арум, а також менеджер Теофімо Девід Макуотер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ломаченка знайшли боксера, який може замінити Лопеса в разі його відмови від бою.

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