Лопес відреагував на травму Ломаченка в чемпіонському бою

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, який сенсаційно переміг Василя Ломаченка, прокоментував інформацію про травму українця, заявивши, що його не прикрашають подібні виправдання.

В інтерв'ю на YouTube-каналі First Take: Stephen A. Smith американець сказав, що у нього теж були пошкодження перед боєм. Він відзначив, що в таких видах спорту, як бокс і змішані єдиноборства, неможливо вийти на поєдинок і бути готовим на 100%.

"Люди повинні розуміти, що я теж підходив до цього бою з травмою, але я не використовував це як виправдання, тому що це частина спорту. Ти ніколи не підходиш до поєдинку зі стовідсотковою готовністю. Бійці змішаних єдиноборств можуть це підтвердити. Я вважаю, що боксер, якого вважали номером один незалежно від вагової категорії, після таких виправдань виглядає ще гірше", – заявив Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про травму Ломаченка в бою з Теофімо.