Лопес відповів критикам, пообіцявши нокаутувати Ломаченка

Олександр Чеканов Бокс 20:32, 26.06.2020

Американський боксер Теофімо Лопес пообіцяв нокаутувати українця Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

22-річний представник США також кинув виклик всім критикам, які не вірять в його перемогу.

"Зараз ви мені не вірите, але мій час прийде. Повірте мені. Ломаченко буде першим, а потім всі інші. Все, про що я говорю, потім роблю. Мене багато чого мотивує: сім'я, вболівальники, критики. Всі вони мене мотивубть. Всі говорили про Коммі. І отримали. Тепер усі говорять про Ломаченка. Ну, подивитесь... З Хосе Раміресом буде те ж саме", – сказав Теофімо Лопес для Fighthype.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL. промоутер Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса Боб Арум назвав орієнтовну дату бою між боксерами.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Генпрокуратура закрила справу проти Писарука і Бахматюка

Українців знову зачинять по домівках? Як карантин вдарить по економіці й чи виживе бізнес

Третьякова після скандалу з дітьми "низької якості": нікуди не збираюся йти

Шарія викликали на допит у справі про відмивання доходів

У Києві на Троєщинському ринку трапився спалах коронавірусу