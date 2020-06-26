Лопес відповів критикам, пообіцявши нокаутувати Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес пообіцяв нокаутувати українця Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

22-річний представник США також кинув виклик всім критикам, які не вірять в його перемогу.

"Зараз ви мені не вірите, але мій час прийде. Повірте мені. Ломаченко буде першим, а потім всі інші. Все, про що я говорю, потім роблю. Мене багато чого мотивує: сім'я, вболівальники, критики. Всі вони мене мотивубть. Всі говорили про Коммі. І отримали. Тепер усі говорять про Ломаченка. Ну, подивитесь... З Хосе Раміресом буде те ж саме", – сказав Теофімо Лопес для Fighthype.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL. промоутер Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса Боб Арум назвав орієнтовну дату бою між боксерами.