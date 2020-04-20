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20 квітня • оновлено в 16:43
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Лопес відмовиться від бою з Ломаченком: названо умову

1.9т
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Теофімо Лопес, який є наступним суперником Василя Ломаченка, заявив, що відмовиться від поєдинку з українцем, якщо на ньому не будуть присутні глядачі.

"Цього не трапиться. Я не прийму бій, якщо на ньому не буде уболівальників. З ними і без них – це зовсім різні речі. Саме фанати створюють унікальну атмосферу в Нью-Йорку і на "Медісон Сквер Гарден" (арені, де має відбутися поєдинок – Ред.). Це мій наркотик. А без глядачів це буде звичайний спаринг, тому я відмовлюся. Я все роблю заради уболівальників", – цитує Лопеса видання RingTV.

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

Boxingnews

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між Лопесом та Ломаченком мав відбутися 30 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець зізнався, що відчуває особисту неприязнь по відношенню до українця, і пообіцяв відбити йому голову.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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