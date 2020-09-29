Лопес розповів, на що поставить гроші перед боєм з Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес поставить гроші на те, що йому вдасться нокаутувати Василя Ломаченка до закінчення третього раунду їхнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

На YouTube-каналі Fighthype.com з'явилося відео спілкування американця з підписниками. Один з глядачів запитав, в якому раунді Лопес нокаутує свого суперника.

"Бій не триватиме і трьох раундів. І я ставлю на це свої гроші", – відповів Теофімо.

Нагадаємо, що чемпіонський поєдинок між боксерами відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand" при порожніх трибунах. У Ломаченка 14 перемог і 1 поразка в 15 боях, 10 з яких були здобуті достроково, а Лопес виграв всі свої 15 поєдинків (12 нокаутом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита протистояння за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.