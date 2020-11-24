Лопес: реванш проти Ломаченка закінчиться моєю перемогою у 100 випадках зі 100

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що навіть у разі організації реваншу проти Василя Ломаченка їхній поєдинок знову закінчиться його перемогою.

В інтерв'ю Браяну Кастеру на YouTube-каналі Last Stand Podcast американський боксер поділився своєю думкою щодо перспектив нашого співвітчизника в легкому дивізіоні. Теофімо вважає, що українцеві варто опуститися в другу напівлегку вагу (до 58,9 кг).

"Я думаю, Ломаченко показав, що може залишатися в легкій вазі (до 61,2 кг). Він зустрічався з топовими боксерами, які домінували в дивізіоні. Але що стосується мене, то навіть якби ми організували 100 реваншів, то всі 100 з них залишилися би за мною. Я думаю, що зараз йому потрібно повернутися в другу напівлегку вагу, де він почувається найбільш комфортно", – поділився своєю думкою Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Теофімо Олександр Фока заявив, що колишнього Ломаченка ми більше не побачимо.