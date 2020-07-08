Лопес про Ломаченка: мені подобається вибивати л**но з таких бійців

Американський боксер Теофімо Лопес, який є наступним суперником Василя Ломаченка, заявив, що хоче битися з найкращими боксерами на думку фанатів.

"Потрібно побитися з тими, кого фанати вважають найкращими, і побити їх. Вболівальники вважають Ломаченка найкращим незалежно від вагової категорії. Я не вірю в це, я просто вийду в ринг і покажу це. Хто б не був наступним суперником, якщо він вважає себе Богом і недоторканним, я вийду в ринг і заткну його", – цитує слова Лопеса YouTube-канал vRinge Vision.

Він також зазначив, що має до Ломаченка особисту неприязнь.

"Я просто люблю битися. І ще я люблю, коли люди думають, що їхнє л**но не смердить. Я люблю вибивати з них л***но. Ви знаєте, про кого я говорю. Завдяки своїм досягненням він може бути таким, яким він є. Але є в цьому чуваку те, що мені не подобається особисто, і я хочу, щоб про це всі почули", – підсумував Теофімо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум назвав конкретну дату поєдинку між Лопесом та Ломаченком, а WBC підтвердив, що їхній бій має відбутися у вересні.