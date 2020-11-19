Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не зміг нормально поспілкуватися з українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО) після їх бою.

За словами американця, Василь не дав нікому пояснень – що він робив вірно або що він робив не так в цьому бою.

"Він сказав: "Пішли ви всі на х**" і просто поїхав додому. Ми відправили його назад в Україну. Як ми, б***ь, і говорили. Для такої людини, з таким престижем, якого всі ставили на п'єдестал, – ти хоча б можеш вийти в ЗМІ і порозумітися. А він собі поїхав. Він нічого не сказав на пресконференції після бою. Він сказав "ПНХ" всім і поїхав додому", – заявив Лопес в інтерв'ю Youtube-каналі ESNEWS, текстову розшифровку якого опублікував Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес сенсаційно завершився поразкою українця.

Менеджер Василя Егіс Клімас заявив, що українець може повернутися на ринг в березні або квітні 2021 року.