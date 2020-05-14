Лопес повідомив про зрив бою з Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес, який мав стати наступним суперником Василя Ломаченка, повідомив, що бій проти українця не відбудеться через закриття кордонів.

"Повідомляю всім, що бій проти Ломаченка не відбудеться, оскільки боксер перебуває в Україні. Через закриття кордонів він не зможе прибути до США. Ми спробували влаштувати поєдинок проти Девіна Хейні, але відповіді від його представників так і не отримали. Що стосується 15 найкращих боксерів за версією IBF у моїй ваговій категорії, то більшість із них перебувають за межами США. Це дратує", – сказав Лопес в інтерв'ю YouTube-каналу Fighthype.

Теофімо Лопес

Нагадаємо, що раніше американець заявляв, що відмовиться від бою з Ломаченком, якщо на ньому не будуть присутні глядачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес назвав головну фішку українського боксера.

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