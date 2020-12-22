Лопес послав Ломаченка на три літери після слів українця про непрограш

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес жорстко відреагував на слова українця Василя Ломаченка, який заявив, що не згоден з поразкою в їхньому бою.

У короткому інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV американець заявив, що наш співвітчизник знає про те, що програв поєдинок. За словами Теофімо, Василю важко прийняти цей результат, оскільки він майже не програвав впродовж своєї аматорської та професійної кар'єри.

"Пішов ти на х**. Чесно, я не знаю, що тут ще можна сказати. Перепрошую за нецензурні вирази. Виправдання Ломаченка? Він знає, що програв. Зараз він дуже розлючений і намагається знайти, до чого б можна було причепитися. Ми зараз говоримо про людину, яка за всю свою кар'єру програла два або три бої з 500. Я думаю, що йому буде непросто проковтнути цю пілюлю", – вважає Лопес.

Нагадаємо, що Ломаченко не погодився з результатом поєдинку проти Теофімо і сказав, що судді були необ'єктивними в своєму рішенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопеса і Тайсона Ф'юрі назвали найкращими боксерами 2020 року.