Лопес показав, як готується до бою з Ломаченком

Максим Іншаков Бокс 12:22, 18.07.2020 Оновлено: 13:02, 18.07.2020

Володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес показав частину своєї підготовки до об'єднавчого двобою проти українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Американський боксер опублікував відео під час прямого ефіру в Instagram, запис якого у себе на сайті виклав авторитетний ресурс FightHype.com.

Після невеликої розминки 22-річний уродженець Брукліна попрацював із гантелями на біцепс, а також повіджимався від пiдлоги. Крім того, Лопес періодично підходив до камери і самовдоволено позував, повідомивши пiдписникам, що скинув багато ваги.

Раніше промоутер із компанії Top Rank Боб Арум заявив, що поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом повинен відбутися 3 жовтня.

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня у Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо розповів про особисту неприязнь до українця і пообіцяв вибити з Ломаченка л***но.

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