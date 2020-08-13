Лопес погодився на бій з Ломаченком: названа нова дата бою

Теофімо Лопес прийняв умови бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Василя Ломаченка. Тепер очікується, що він відбудеться 17 жовтня і буде транслюватися по ESPN.

"Нічого не закінчено, поки не підписані контракти. Я не намагаюся бути панікером, але ми домовилися з менеджером Лопеса Девідом Макуотером. Нам потрібно підписати необхідні папери. Ми зробимо це завтра", – цитує слова Арума видання ESPN.

Переговори про проведення цього поєдинку ускладнилися через те, що на ньому не зможуть бути присутніми вболівальники. А відсутність прибутку від продажу вхідних квитків погано вплинула на гонорари боксерів. Американець був незадоволений запропонованою йому сумою в 1,2 мільйона доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко був готовий віддати частину свого заробітку за бій з Лопесом заради того, щоб забезпечити проведення поєдинку.