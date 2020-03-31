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31 березня • оновлено в 12:04
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Лопес поділився зухвалими планами на бій з Ломаченком

1.3т
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Американський боксер Теофімо Лопес зі впевненістю заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка не триватиме всі 12 раундів.

"Точно ні. І не думаю, що бій вийде змаганням схожим на змагання у технічній майстерності. Тобто в якийсь момент я його просто переїду і забикую. Подивимося, чи вміє він тримати удар", – цитує слова Лопеса видання vRinge.

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

Boxingnews

Він також зазначив, що все ще хоче битися з українським боксером, незважаючи на перенос їхнього бою, який був запланований на 30 травня.

"Так, звичайно ж і далі планую битися з Ломаченко. І тільки після цього піднімуся в першу напівсередню вагу (до 63,5 кг). В останньому проведеному поєдинку проти Річарда Коммі я легко зробив ліміт ваги, але до цього у мене був непростий 9-тижневий тренувальний табір. Так що в разі чого можу й затриматися в дивізіоні", – додав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця з Лопесом повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Про можливість переносу поєдинку Ломаченко – Лопес вперше заговорив Боб Арум.

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Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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