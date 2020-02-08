Лопес оголосив дату бою проти Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти українського боксера Василя Ломаченка відбудеться 30 травня 2020 року.
Лопес опублікував пост з датою 30 травня на своїй офіційній сторінці в Twitter.
Теофімо Лопес і Василь Ломаченко
May 30th 🤫- Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020
Нагадаємо, що американець володіє титулом IBF, а Ломаченко є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC. На рахунку Лопеса 15 перемог у 15 поєдинках, 12 з яких закінчилися нокаутом. Українець також провів 15 боїв, здобувши в них 14 перемог при 1 поразці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про поєдинок проти Василя Ломаченка. Крім того, став відомий розмір гонорару українця за бій.
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