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9 лютого • оновлено в 03:18
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Лопес оголосив дату бою проти Ломаченка

4.5т
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Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти українського боксера Василя Ломаченка відбудеться 30 травня 2020 року.

Лопес опублікував пост з датою 30 травня на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Нагадаємо, що американець володіє титулом IBF, а Ломаченко є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC. На рахунку Лопеса 15 перемог у 15 поєдинках, 12 з яких закінчилися нокаутом. Українець також провів 15 боїв, здобувши в них 14 перемог при 1 поразці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про поєдинок проти Василя Ломаченка. Крім того, став відомий розмір гонорару українця за бій.

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Теми
WBC WBO WBA
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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