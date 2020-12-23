Лопес обматюкав Ломаченка: спортивні підсумки 22 грудня

Футболіст донецького "Шахтаря" Юхим Конопля почав зустрічатися з колишньою дівчиною захисника "Динамо" Дениса Попова, а лідер "гірників" Тайсон домовиться про відхід з команди.

Крім того, американець Теофімо Лопес жорстко висловився на адресу Василя Ломаченка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 22 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Футболіст "Шахтаря" закрутив роман з ексдівчиною гравця "Динамо"

Лопес послав Ломаченка на три букви після слів українця про непрограш

Двома ногами в голову в стрибку: фінал чемпіонату Бразилії закінчився побоїщем

Тайсон домовився про контракт з новим клубом і йде з "Шахтаря" – ЗМІ

Українець Зінченко віддав приголомшливий гольовий пас в Кубку англійської ліги. Відео

Усику передбачили провал проти великих боксерів

UFC представив найкращі нокаути 2020 року. Відео