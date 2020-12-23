Лопес обматюкав Ломаченка: спортивні підсумки 22 грудня
Футболіст донецького "Шахтаря" Юхим Конопля почав зустрічатися з колишньою дівчиною захисника "Динамо" Дениса Попова, а лідер "гірників" Тайсон домовиться про відхід з команди.
Крім того, американець Теофімо Лопес жорстко висловився на адресу Василя Ломаченка.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 22 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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