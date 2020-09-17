Лопес: мені не потрібно було приймати бій з Ломаченком

Теофімо Лопес заявив, що йому не обов'язково було приймати бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Василя Ломаченка.

Американський боксер зазначив, що погодився на бій не через ім'я суперника, а через те, що стоїть на кону.

"Мені не потрібно було приймати цей бій. Розумієте, про що я говорю? Мені не потрібно було його приймати, але я хотів провести цей поєдинок. Я хотів зробити це не через того, хто буде мені протистояти, а через досягнення, які мені підкоряться після нього. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі", – цитує слова Лопеса видання Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо розкрив важливу деталь контракту на бій з Ломаченком.