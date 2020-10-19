Лопес має намір відмовитися від чемпіонських поясів після перемоги над Ломаченком

Американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) хоче змінити вагову категорію, відмовившись від усіх чемпіонських поясів у легкій вазі після перемоги над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це у коментарі Boxing Scene заявив батько і тренер боксера Теофімо Лопес-старший. За його словами, в його сина немає мотивації боксувати в нинішньому дивізіоні.

"Я думаю, прийшов час підніматися до першої напівсередньої ваги. Вважаю, йому саме час підніматися до 140 фунтів (63,5 кг) і спробувати об'єднати всі пояси там. Немає жодної причини, за якої ми повинні залишатися у легкій вазі, так як знаємо, що нам нема за що боксувати, розумієте? Звичайно, все залежить від обставин. Але я б вважав за краще, щоб він піднявся до 140", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес зізнався, що сказав Василю Ломаченку відразу після бою, а також розповів про реакцію українця на його слова.