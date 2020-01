Лопес – Ломаченко: названі дата та місце бою

Журналіст ESPN Стів Кім повідомив, що промоутер Боб Арум підтвердив організацію бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC Василем Ломаченко та володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

"Арум говорить, що поєдинок Ломаченко – Лопес пройде в якийсь із днів травня. Він відбудеться або на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, або на Близькому сході. Одне відомо точно: цей бій стане наступним для обох боксерів", – написав Кім на своїй сторінці в Twitter.

Arum says that Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez is now slated for 'some time in May'. Could be MSG or the middle east. '' But one thing is for sure: that's the next fight for both of them . " #Boxing