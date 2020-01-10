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10 січня • оновлено в 13:39
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Лопес – Ломаченко: названі дата та місце бою

1.4т
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Журналіст ESPN Стів Кім повідомив, що промоутер Боб Арум підтвердив організацію бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC Василем Ломаченко та володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

"Арум говорить, що поєдинок Ломаченко – Лопес пройде в якийсь із днів травня. Він відбудеться або на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, або на Близькому сході. Одне відомо точно: цей бій стане наступним для обох боксерів", – написав Кім на своїй сторінці в Twitter.

Ломаченко – Лопес

Ломаченко – Лопес

Boxing News 24

Нагадаємо, що Лопес раніше розповів про своє вороже ставлення до українця і заявив, що збирається нокаутувати його, оскільки не вірить в об'єктивність суддівських оцінок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко потрапив у скандал після розміщення резонансного відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram.

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Теми
WBA WBC WBO
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес Боб Арум
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