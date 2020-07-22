Лопес до Ломаченка: принеси мені мої пояси

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес зухвало звернувся до українського чемпіону за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Американець в різкій манері зажадав принести йому чемпіонський пояс.

"Гей, Лома, ти де? Я біля Медісон-сквер-гарден, і я хочу тебе теж тут побачити. Фанати чекають, я чекаю. Принеси мої пояси. Це те, що мені потрібно", – сказав Лопес в Instagram-сторіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса заявив, що українцеві прийде кінець, коли він пропустить від сина бічний удар.

Раніше Лопес показав частину своєї підготовки до об'єднавчого двобою з Ломаченком.

Всесвітня боксерська рада (WBC) вже підтвердила, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій дивізіоні Ломаченко – Лопес відбудеться у вересні.